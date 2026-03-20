Visite de la carrière des Rouleaux Parking du belvédère des Rouleaux Mazières-en-Gâtine
Visite de la carrière des Rouleaux Parking du belvédère des Rouleaux Mazières-en-Gâtine jeudi 23 juillet 2026.
Visite de la carrière des Rouleaux
Parking du belvédère des Rouleaux Carrière des Rouleaux Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-14
Visite de la carrière ouverte au milieu des années 1930,
d’abord exploitée par M. Métais, puis les frères Perrault
et enfin M. Moreau, par un technicien de l’entreprise
Kléber-Moreau. .
Parking du belvédère des Rouleaux Carrière des Rouleaux Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Visite de la carrière des Rouleaux
L’événement Visite de la carrière des Rouleaux Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine