Visite de la carrière des Rouleaux Parking du belvédère des Rouleaux Mazières-en-Gâtine

Visite de la carrière des Rouleaux

Parking du belvédère des Rouleaux Carrière des Rouleaux Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-14

Visite de la carrière ouverte au milieu des années 1930,

d’abord exploitée par M. Métais, puis les frères Perrault

et enfin M. Moreau, par un technicien de l’entreprise

Kléber-Moreau. .

Parking du belvédère des Rouleaux Carrière des Rouleaux Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Visite de la carrière des Rouleaux

L’événement Visite de la carrière des Rouleaux Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Val de Gâtine