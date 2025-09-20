Visite de la Carrière du Déluge Carrière du Déluge Marcoussis

Visite de la Carrière du Déluge Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Carrière du Déluge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine 2025, la carrière du Déluge à Marcoussis vous ouvre ses portes. C’est l’occasion de visiter cette grande exploitation et de découvrir des sédiments de plus de 30 millions d’années !

C’est l’histoire d’une mer qui envahit progressivement le bassin de Paris en laissant une grande partie de l’Essonne sous les eaux. La partie sableuse livre, parfois, dans la région, des traces de végétaux et des restes d’animaux. Ce sera l’occasion de découvrir, au travers des images de ces vestiges, une riche faune marine de climat subtropical avant de laisser la place à un désert : un moment idéal de réflexion sur ce monde disparu et de l’importance de la sauvegarde du patrimoine naturel régional.

Découvrez également le travail de l’entreprise TERSEN qui gère l’exploitation raisonnée de ce site remarquable. Cette entreprise est engagée dans une démarche écologique depuis plus de 30 ans, elle valorise les déchets de chantier et change le cycle de vie des matériaux.

Inscription obligatoire sur : www.destination-paris-saclay.com

Carrière du Déluge 91460 Marcoussis Marcoussis 91460 Essonne Île-de-France

Visite commentée

