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AGENDA · Schœneck

Visite de la Carrière Simon, Carrière Simon, Schœneck

samedi 19 septembre 2026 · Carrière Simon · Schœneck

Visite de la Carrière Simon, Carrière Simon, Schœneck

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Carrière Simon
Adresse
rue de l'étang 57530 Schoeneck
Ville
57350 Schœneck
Département
Moselle
Tarif
limité à 25 personnes

Visite de la Carrière Simon Samedi 19 septembre, 14h00 Carrière Simon Moselle

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La visite guidée de la Carrière Simon à Schoeneck propose une immersion de 2h au cœur d’un ancien site minier de 87 hectares. Vous pourrez ainsi découvrir un paysage de canyon façonné par l’extraction de sable des Houillères du Bassin de Lorraine, avec un lac en formation et une biodiversité renaissante.

Carrière Simon rue de l’étang 57530 Schoeneck Schœneck 57350 Moselle Grand Est
La visite guidée de la Carrière Simon à Schoeneck propose une immersion de 2h au cœur d’un ancien site minier de 87 hectares. Vous pourrez ainsi découvrir un paysage de canyon façonné par de sable du…

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