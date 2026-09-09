Visite de la Carrière Simon, Carrière Simon, Schœneck

Informations pratiques

Visite de la Carrière Simon Samedi 19 septembre, 14h00 Carrière Simon Moselle

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

La visite guidée de la Carrière Simon à Schoeneck propose une immersion de 2h au cœur d’un ancien site minier de 87 hectares. Vous pourrez ainsi découvrir un paysage de canyon façonné par l’extraction de sable des Houillères du Bassin de Lorraine, avec un lac en formation et une biodiversité renaissante.

Carrière Simon rue de l’étang 57530 Schoeneck Schœneck 57350 Moselle Grand Est

La visite guidée de la Carrière Simon à Schoeneck propose une immersion de 2h au cœur d’un ancien site minier de 87 hectares. Vous pourrez ainsi découvrir un paysage de canyon façonné par de sable du…

©officedetourismedupaysdeforbach