Visite de la Casemate 105c La Casemate 105C Saint-Brévin l’Océan

Visite de la Casemate 105c La Casemate 105C Saint-Brévin l’Océan samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Casemate 105c 20 et 21 septembre La Casemate 105C Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez en immersion un bunker du Mur de l’Atlantique entièrement restauré. Présence de l’association Mémoire de la Libération, qui reconstitue un camp américain durant la poche de Saint-Nazaire.

La Casemate 105C chemin de la marine saint-brevin-les-pins Saint-Brévin l’Océan 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 27 24 32 https://www.facebook.com/p/Association-Bunker-Arch%C3%A9o-44-100064378284770/ https://www.facebook.com/p/Association-Bunker-Arch%C3%A9o-44-100064378284770/ Cette casemate a été construite durant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du Mur de l’Atlantique en 1943, elle faisait partie d’un vaste dispositif défensif installé au Pointeau qui devait protéger la base sous-marine de Saint-Nazaire des attaques des alliés. Avec 2m de béton armé pour les murs et la toiture et 80cm pour les cloisons intérieures, il a été bâti selon les normes classiques des fortifications allemandes. Abandonnée à la fin de la guerre, elle retrouve vie suite à la détermination d’une équipe de passionnés, l’association bunker archéo 44. parkings à proximité

Visitez en immersion un bunker du Mur de l’Atlantique entièrement restauré. Présence de l’association Mémoire de la Libération, qui reconstitue un camp américain durant la poche de Saint-Nazaire.

société des historiens du pays de retz