Visite de la caserne Carnot, base pétrolière interarmées (BPIA) Caserne Carnot Chalon-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Se munir impérativement d’une pièce d’identité en cours de validité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’exposition de matériels et véhicules du service de l’Énergie opérationnelle, ainsi qu’une présentation de la fresque des 30 ans de la BPIA (base pétrolière interarmées), et des stands d’information et de recrutement. Se munir impérativement d’une pièce d’identité en cours de validité.

Caserne Carnot 73 avenue de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

