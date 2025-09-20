Visite de la caserne de La Benauge Caserne des pompiers de la Benauge Bordeaux

Visite de la caserne de La Benauge Caserne des pompiers de la Benauge Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Accès gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite de la caserne de la Benauge

Entrez dans la caserne de la Benauge et explorez ses espaces emblématiques. La visite vous mènera à travers la cour principale et les anciens appartements. Vous pourrez également monter sur la terrasse pour admirer une vue panoramique unique sur Bordeaux.

Caserne des pompiers de la Benauge 1 rue de la Benauge, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Installée sur la rive droite, la caserne fait face au prestigieux front classique bordelais. Loin de refuser la confrontation, Claude Ferret et ses associés l'assument et composent avec le fleuve et l'architecture du XVIIIe siècle, tournant délibérément vers le fleuve l'essentiel d'un édifice semblable à une ordinaire barre de logements. Cette affichage volontaire de la modernité, qui soulève de violentes critiques, constitue le premier que les architectes relèvent dans une ville où les oeuvres de l'entre-deux-guerre choquent encore la sensibilité classique des bordelais.

© Pompiers de La Benauge