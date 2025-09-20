Visite de la caserne de la compagnie républicaine de sécurité n° 43 de Chalon-sur-Saône Caserne de la compagnie républicaine de sécurité n° 43 Chalon-sur-Saône

Sur inscription uniquement auprès de l’Espace patrimoine | Les inscriptions sont ouvertes du mercredi 10 septembre à 10h

au vendredi 19 septembre à 12h45 | Pour la visite, se munir impérativement d’une pièce d’identité en cours de validité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à des visites guidées exceptionnelles de la cour intérieure et de la salle d’exposition retraçant l’histoire de la caserne et de la Compagnie n° 43, à Chalon-sur-Saône.

Visite par un agent de la CRS N°43.

Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité en cours de validité.

En 1449, l'ordre des Cordeliers, apprécié par le duc de Bourgogne Jean le Bon pour sa dévotion particulière à la Vierge, s'installa sur l'île à la demande de celui-ci. Un couvent et une église furent rapidement construits en bordure de la Genise. Au XVIe siècle, lors de la fortification de l'île, une aile du couvent fut supprimée et au XVIIe siècle celui-ci fut entièrement reconstruit après plusieurs incendies. À la Révolution, il devint lieu de casernement, notamment pour les Autrichiens qui occupèrent Chalon en 1814 et 1815. Rendus aux Français, les bâtiments furent remaniés en 1844 afin d'accueillir plus de soldats et l'église fut détruite. Quatre régiments et leurs chevaux étaient alors présents sur le site. C'est aujourd'hui une caserne de CRS.

