Visite de la caserne de la gendarmerie de Graulhet, Gendarmerie de Graulhet, Graulhet

Informations pratiques

Visite de la caserne de la gendarmerie de Graulhet Dimanche 20 septembre, 09h00 Gendarmerie de Graulhet Tarn

Accès libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Érigée en 1894 pour abriter une brigade de gendarmerie montée, la caserne de Graulhet a conservé au fil des ans les anciennes écuries et les cellules de détention dans leur état d’origine.

Des visites libres et une variété d’activités seront proposées afin que chacun, en famille ou entre amis, puisse plonger dans le passé de cette institution étroitement liée à l’histoire locale.

Le programme complet de la journée sera diffusé début septembre 2025 sur nos réseaux sociaux.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter : bta.graulhet@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Gendarmerie de Graulhet 42 place bosquet, 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie https://x.com/gendarmerietarn https://www.facebook.com/GGD81;https://www.instagram.com/gendarmerietarn [{« link »: « mailto:bta.graulhet@gendarmerie.interieur.gouv.fr »}]

Érigée en 1894 pour abriter une brigade de gendarmerie montée, la caserne de Graulhet a conservé au fil des ans les anciennes écuries et les cellules de détention dans leur état d’origine.

© Gendarmerie Nationale / BTA Graulhet