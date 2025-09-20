Visite de la cathédrale Cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast Arras

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre samedi et dimanche de 14h30 à 17h

Visite guidée samedi et dimanche à 15h30

Exposition « La reconstruction » (réalisé par l’ASSEMCA)

Cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast Rue Albert 1er de Belgique, 62000 Arras, France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France Ancienne église de l’abbaye de Saint-Waast.

