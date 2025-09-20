Visite de la cathédrale Saint-Pierre Cathédrale Saint-Flour Saint-Flour

Focus sur le chemin de croix de la Cathédrale de Saint-Flour, avec illustration sonore de Jean-Marie Plum par Nicolas Saunière à l’orgue et déclamation des poèmes de Paul Claudel par J. C. Baert.

Journées européennes du patrimoine 2025

Benoit Colomb Pact Margeride