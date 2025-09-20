Visite de la Cathédrale Saint-Spire Cathédrale Saint-Spire Corbeil-Essonnes

Visite de la Cathédrale Saint-Spire Cathédrale Saint-Spire Corbeil-Essonnes samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Cathédrale Saint-Spire Samedi 20 septembre, 15h30 Cathédrale Saint-Spire Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Spire par Philippe Salvon, membre de l’association Mémoire et Patrimoine Vivant.

Cathédrale Saint-Spire Cloître Saint-Spire, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 64 96 23 97 http://www.office-tourisme-essonne.com Centre ville. Parkings à proximité.

Visite commentée

©mairiecorbeilessonnes