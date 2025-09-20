Visite de la cathédrale Saint-Vincent Cathédrale Saint-Vincent (nouvelle église Saint-Vincent) Mâcon

Construite sous le Premier Empire par Alexandre Jean-Baptiste Guy de Gisors, la nouvelle cathédrale, de style néoclassique grec, a été dédiée le 24 août 1816 à saint Vincent (diacre et martyr) et à Saint Louis, roi de France. L’ensemble de l’édifice est classé au titre des Monuments historiques. Les deux tours et le parvis ont été rénovés en 2006 par la Ville de Mâcon et ont valu à la Ville la distinction des « rubans du Patrimoine » en 2009. Ce monument conserve son riche décor du XIXe siècle. On peut remarquer, entre autres merveilles d’art et d’architecture, un décor en trompe-l’œil de Bussière et Le Christ en croix de Jacques-Louis David (1782) qui a été exposé au Petit Palais à Paris en 2017.

Cathédrale Saint-Vincent (nouvelle église Saint-Vincent) 11 Rue du 8 Mai 1945, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Edifice néo-classique , travaux commencés en 1808, achevés en 1818. Vitraux de Barrelon de 1858-1878. Décors intérieurs dûs à l'architecte Authelain en 1897.

© Ville de Mâcon