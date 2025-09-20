Visite de la Cave de l’ancienne brasserie Dusmesnil Cave de l’ancienne Brasserie Dumesnil Ivry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fondée à Paris, la brasserie Dumesnil s’est établie à Ivry en 1956. Au cours de la visite, vous découvrirez les installations techniques permettant la fabrication de la bière (malterie, cuves de fermentation et de garde) implantées dans d’anciennes carrières de calcaire. Après un important mouvement social, la brasserie cesse toute activité dans les années 1980.

La découverte de ce lieu insolite est assurée par l’association OCRA, spécialisée dans la mise en valeur du sous-sol.

Pour le confort de votre visite, munissez-vous de chaussures fermées, de vêtements chauds et d’une lampe de poche.

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cave de l'ancienne Brasserie Dumesnil 1 rue Georgette-Rostaing 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Monmousseau – Vérollot Val-de-Marne Île-de-France Métro Mairie d'Ivry, Bus 323

Visite commentée

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine