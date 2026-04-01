Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Amou
Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Amou mardi 21 avril 2026.
Amou
Visite de la Cave des Vignerons de Tursan
Cave coopérative Vignerons de Tursan Amou Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative landaise et découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. Une dégustation de 5 vins conclut la visite. Un moment authentique au cœur du Tursan.
Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative landaise et découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. Une dégustation de 5 vins conclut la visite. Un moment authentique au cœur du Tursan. .
Cave coopérative Vignerons de Tursan Amou 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr
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English : Visite de la Cave des Vignerons de Tursan
Take a behind-the-scenes look at the only Cave coopérative in the Landes region, and discover the grape’s journey from harvest to bottling. A tasting of 5 wines concludes the visit. An authentic moment in the heart of Tursan.
L’événement Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Amou a été mis à jour le 2026-04-16 par Landes Chalosse
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