Geaune

Visite de la Cave des Vignerons de Tursan

Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:30:00

fin : 2026-05-05 16:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Plongez dans les coulisses de l’unique Cave coopérative des Landes. Découvrez le parcours du raisin, de sa récolte à sa mise en bouteille. La visite se conclut par une dégustation de 5 vins (jus de raisin pour les enfants). Un moment authentique au cœur du Tursan. .

Cave coopérative Vignerons de Tursan Geaune 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 51 25 reservation@tursan.fr

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English : Visite de la Cave des Vignerons de Tursan

L’événement Visite de la Cave des Vignerons de Tursan Geaune a été mis à jour le 2026-04-16 par Landes Chalosse