Visite de la cave et explication du métier de vigneron, Domaine Marzolf, Gueberschwihr

Visite de la cave et explication du métier de vigneron Samedi 6 juin, 10h00 Domaine Marzolf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Visite de la cave à tonneaux avec explications et dégustation de nos vins d’Alsace, crémant d’Alsace, grand cru, et vendange tardives, nous sommes en HVE3, viticulteurs propriétaires recoltants depuis plusieurs générations.

Domaine Marzolf 9 rue de Rouffach 68420 Gueberschwihr Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est 06 64 92 48 16 http://www.marzolf.fr http://www.facebook.com/Vins-Marzolf-160172674012012 [{« type »: « phone », « value »: « 0664924816 »}]

Visite de la cave à tonneaux et dégustation vigneron alsace

DR