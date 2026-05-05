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Visite de la cave et explication du métier de vigneron, Domaine Marzolf, Gueberschwihr

Visite de la cave et explication du métier de vigneron, Domaine Marzolf, Gueberschwihr

Visite de la cave et explication du métier de vigneron, Domaine Marzolf, Gueberschwihr samedi 6 juin 2026.

Lieu : Domaine Marzolf

Adresse : 9 rue de Rouffach 68420 Gueberschwihr

Ville : 68420 Gueberschwihr

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Visite de la cave et explication du métier de vigneron Samedi 6 juin, 10h00 Domaine Marzolf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Visite de la cave à tonneaux avec explications et dégustation de nos vins d’Alsace, crémant d’Alsace, grand cru, et vendange tardives, nous sommes en HVE3, viticulteurs propriétaires recoltants depuis plusieurs générations.

Domaine Marzolf 9 rue de Rouffach 68420 Gueberschwihr Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est 06 64 92 48 16 http://www.marzolf.fr http://www.facebook.com/Vins-Marzolf-160172674012012 [{« type »: « phone », « value »: « 0664924816 »}]
Visite de la cave à tonneaux et dégustation vigneron alsace

DR

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