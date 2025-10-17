Visite de la cave Domaine la Cadenière Lançon-Provence

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre 2025 à partir de 10h et à partir de 14h.

45 minutes de visite et 30 minutes de dégustation. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Bienvenue au Domaine la Cadenière, niché au cœur des paysages ensoleillés du Sud de la France, entre vignes, garrigue et ciel azur. Depuis trois générations, la famille Tobias cultive la vigne avec passion, dans le respect des traditions et du terroir qui les a vus grandir. Aujourd’hui, c’est la 3e génération qui perpétue l’aventure, en mêlant savoir-faire ancestral et regard tourné vers l’avenir. Nous vous invitons à venir découvrir notre domaine, notre histoire, et bien sûr… nos vins. Au fil de la visite, vous découvrirez Un récit sur l’histoire du Domaine et de la famille, Les coulisses du chai, où chaque cuvée prend vie, Une dégustation commentée de nos vins, fruits d’un travail familial et d’un terroir généreux .

Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 64 05 25 julie@lacadeniere.com

