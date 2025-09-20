Visite de la cave troglodyte et des anciennes terrasses de vignes Cassagnettes Salles-la-Source

Visite de la cave troglodyte et des anciennes terrasses de vignes 20 et 21 septembre Cassagnettes Aveyron

Prévoir des chaussures fermées pour plus de confort. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Gratuit. Sans réservation. Visites à la demande.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cave troglodyte et anciennes terrasses de vignes

Partez à la découverte d’un patrimoine rural insolite : une cave troglodyte et ses anciennes terrasses de vignes, avec leurs escaliers en pierres sèches et murets traditionnels.

Visite commentée par Chantal, Claude et Daniel — passionnés et fins connaisseurs du lieu.

Cassagnettes Cassagnettes, 12330 Salles-la-Source Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Chantal Séguret