Informations pratiques

Gellainville

Visite de la centrale de cogénération biomasse

32 Rue Hélène Boucher Gellainville Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-26 2026-10-03

Venez découvrir le fonctionnement de cette centrale qui produit simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir de bois.

Animée par Chartres métropole Énergie (CME), la centrale a été inauguré en 2019. Elle alimente en électricité et chauffage plusieurs milliers de foyers chartrains ainsi que des entreprises, les hôpitaux de Chartres et le complexe aquatique de l’Odyssée. Venez découvrir cet équipement et son fonctionnement et comprendre comment la centrale contribue au développement durable sur le territoire. Durée de la visite 2h, âge minimum requis 12ans. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone. .

32 Rue Hélène Boucher Gellainville 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 34 40 02 90 contact@cmenergies.fr

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English :

Come see how this power plant works—it generates both electricity and heat from wood.

L’événement Visite de la centrale de cogénération biomasse Gellainville a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES