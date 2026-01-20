Visite de la Centrale de Cordemais Cordemais

Visite de la Centrale de Cordemais

Centrale Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-19 2026-02-25 2026-02-26

Pendant les vacances de février, la Centrale de Cordemais ouvre ses portes au grand public. A travers une visite guidée de 2 heures, partez à la découverte des installations industrielles de la Centrale de Cordemais. Parcourez la Centrale et découvrez en plus sur son fonctionnement. Turbo-alternateurs, broyeurs, chaudières et salle de commande n’auront plus de secret pour vous.

Visite gratuite, durée 2h, à partir de 12 ans, inscription uniquement en ligne. .

Centrale Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 44 30 44 visite-cordemais@edf.fr

