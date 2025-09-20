Visite de la centrale de Géothermie d’Ivry-sur-Seine Centrale Géotelluence Ivry-sur-Seine

Visite de la centrale de Géothermie d’Ivry-sur-Seine Centrale Géotelluence Ivry-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Visite de la centrale de Géothermie d’Ivry-sur-Seine Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Centrale Géotelluence Val-de-Marne

Limite de 12 places par créneau, enfants bienvenus à partir de 10 ans.

Pour votre confort et votre sécurité, les chaussures à talons ou ouvertes sont interdites.

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

La centrale Géotelluence fournit de la chaleur pour les besoins en chauffage et en eau chaude des abonnés des réseaux de chaleur de la ville d’Ivry situés sur les quartiers d’Ivry-Port, du Centre-Ville et du Petit-Ivry. L’énergie produite est à 78 % d’origine renouvelable, grâce à la géothermie et à la récupération de la chaleur de l’usine d’incinération Venez découvrir cette installation !

Centrale Géotelluence 4 rue Galilée 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry Port Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.rezomee.fr/reseau-chaleur-ivry/contact »}] La centrale Géotelluence fournit de la chaleur pour les besoins en chauffage et en eau chaude des abonnés des réseaux de chaleur de la ville d’Ivry situés sur la ZAC des Confluences, le centre-ville et la ZAC du Plateau. La chaleur est produite grâce à la géothermie et à la récupération de la vapeur fournie principalement par l’usine d’incinération. Ainsi, plus de 60 % de la production de chaleur provient d’une énergie renouvelable ou de récupération. RER B, BUS 323

Visite commentée

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine