Visite de la centrale de Lucciana Centrale EDF PEI Lucciana Casamozza

Visite de la centrale de Lucciana Vendredi 28 novembre, 10h30 Centrale EDF PEI Lucciana Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T10:30:00 – 2025-11-28T12:00:00

Fin : 2025-11-28T10:30:00 – 2025-11-28T12:00:00

EDF PEI (Production Electrique Insulaire) est un producteur d’électricité performant et responsable, engagé dans la transition énergétique et le développement économique et sociétal des territoires insulaires.

Filiale à 100 % d’EDF SA, EDF PEI est un acteur majeur de la production d’électricité dans les zones non interconnectées : en Corse, à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane.

La centrale EDF PEI de Lucciana, en Haute-Corse, est une centrale électrique de production thermique (FOD) et renouvelable (PV) de 120 MW, mise en service en 2014.

La production de la centrale représente 20% de la consommation annuelle de l’île et jusqu’à 40% la nuit, avec des pics d’activité en période estivale et hivernale.

Près de 80 salariés travaillent sur le site pour répondre aux besoins en électricité du territoire. La centrale EDF PEI de Lucciana est certifiée ISO 14001, ce qui témoigne de son engagement pour la préservation de l’environnement.

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, la centrale EDF PEI de Lucciana vous ouvre ses portes ! Au cours d’une visite guidée, vous pourrez découvrir les installations d’un site moderne et performant, échanger avec nos salariés, en apprendre plus sur les métiers de l’industrie et le fonctionnement d’une centrale thermique.

Centrale EDF PEI Lucciana 20290 CASAMOZZA Centrale EDF PEI Lucciana Casamozza 20290 Haute-Corse Corse [{« type »: « email », « value »: « mattea.cesari@edf.fr »}]

A la découverte de la centrale de Lucciana ! centrale