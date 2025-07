Visite de la Centrale Énergie Déchets de Limoges Métropole STVL CEDLM Limoges

Visite de la Centrale Énergie Déchets de Limoges Métropole STVL CEDLM Limoges mercredi 16 juillet 2025.

Visite de la Centrale Énergie Déchets de Limoges Métropole

STVL CEDLM Rue de Fougeras Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-07-16

fin : 2025-08-13

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

La Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole traite chaque année environ 97 000 tonnes d’ordures ménagères en provenance de la Haute-Vienne et d’une partie de la Creuse, soit plus de 400 000 habitants. Durant le traitement, les ordures ménagères sont transformées en énergie électrique et en eau chaude sanitaire.

Durée 1h30. Réservation obligatoire par téléphone.

A partir de 7 ans. Chaussures plates obligatoires. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est possible (aménagement du parcours de visite). .

STVL CEDLM Rue de Fougeras Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 79 30

