Visite de la centrale hydraulique EDF de Golfech Centrale nucléaire EDF de Golfech Golfech

Visite de la centrale hydraulique EDF de Golfech 20 et 21 septembre Centrale nucléaire EDF de Golfech Tarn-et-Garonne

Entrées gratuites. À partir de 7 ans. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Plongez au cœur des énergies – Visite de la centrale hydroélectrique et de l’ascenseur à poissons

Deux créneaux de visite proposés les 20 et 21 septembre

⏱️ Durée : 2h par créneau

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du monde de l’énergie hydraulique, en compagnie de l’association MIGADO et d’experts hydrauliciens.

Vous explorerez :

– le fonctionnement de la production hydroélectrique,

– le patrimoine architectural du site,

– et un dispositif unique en Occitanie : l’ascenseur à poissons, qui permet d’observer de près la migration des espèces aquatiques.

Une visite à la croisée des sciences, de l’environnement et du patrimoine !

Inscription obligatoire en ligne (cliquez sur le lien d’inscription fourni).

Apprenez en vous amusant en venant à l’Espace découverte EDF de Golfech !

