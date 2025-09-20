Visite de la centrale Hydro-électrique EDF ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN à la centrale hydro-électrique Beaudéan

Visite de la centrale Hydro-électrique EDF ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN à la centrale hydro-électrique Beaudéan samedi 20 septembre 2025.

Visite de la centrale Hydro-électrique EDF ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN

à la centrale hydro-électrique BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Bienvenue à l’espace EDF Odyssélec de Campan !

Situé à proximité de Bagnères-de-Bigorre, le circuit de visite de la centrale hydroélectrique de Campan permet d’appréhender l’hydroélectricité de façon ludique et pédagogique, en mettant l’accent sur la sécurité à l’aval des ouvrages.

Chaussures fermées obligatoire.

Visite gratuite.

Réservation par téléphone.

.

à la centrale hydro-électrique BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67

English :

Welcome to EDF Odyssélec in Campan!

Located close to Bagnères-de-Bigorre, the tour of the Campan hydroelectric power station is a fun and educational way to learn about hydroelectricity, with an emphasis on safety downstream of the facilities.

Closed shoes required.

Free admission.

Reservations by telephone.

German :

Willkommen im EDF Odyssélec in Campan!

In der Nähe von Bagnères-de-Bigorre gelegen, bietet der Rundgang durch das Wasserkraftwerk Campan die Möglichkeit, die Wasserkraft auf spielerische und pädagogische Weise zu begreifen, wobei der Schwerpunkt auf der Sicherheit unterhalb der Bauwerke liegt.

Geschlossene Schuhe sind erforderlich.

Die Besichtigung ist kostenlos.

Reservierung per Telefon.

Italiano :

Benvenuti alla EDF Odyssélec di Campan !

Situata nei pressi di Bagnères-de-Bigorre, la visita alla centrale idroelettrica di Campan offre un’introduzione divertente ed educativa all’energia idroelettrica, ponendo l’accento sulla sicurezza a valle.

Scarpe chiuse obbligatorie.

Ingresso gratuito.

Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

¡Bienvenido a EDF Odyssélec en Campan !

Situada cerca de Bagnères-de-Bigorre, la visita a la central hidroeléctrica de Campan ofrece una introducción divertida y educativa a la hidroelectricidad, haciendo hincapié en la seguridad aguas abajo.

Calzado cerrado obligatorio.

Entrada gratuita.

Reservas por teléfono.

L’événement Visite de la centrale Hydro-électrique EDF ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN Beaudéan a été mis à jour le 2025-09-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65