Visite de la centrale Hydro-électrique EDF – ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN à la centrale hydro-électrique Beaudéan

Informations pratiques

Beaudéan

Visite de la centrale Hydro-électrique EDF – ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN

à la centrale hydro-électrique BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Bienvenue à l’espace EDF Odyssélec de Campan !

Situé à proximité de Bagnères-de-Bigorre, le circuit de visite de la centrale hydroélectrique de Campan permet d’appréhender l’hydroélectricité de façon ludique et pédagogique, en mettant l’accent sur la sécurité à l’aval des ouvrages.

Visite d’une heure :

• L’activité hydraulique dans la vallée

Depuis plus de 70 ans, la “cueillette de l’eau” permet d’alimenter les centrales hydroélectriques. Découvrez une aventure technique et humaine, au cœur des montagnes.

• Fonctionnement de l’hydroélectricité

Grâce à une maquette animée, suivez les différentes étapes de production d’énergie. Une démonstration interactive et ludique, idéale pour petits et grands !

• Salle des machines et salle des commandes

En fin de visite, entrez dans les coulisses de la centrale : turbines, tableaux de commande… Un univers fascinant rarement ouvert au public !

Gratuit. 19 places par créneau de visite. Chaussures fermées obligatoires. Réservation obligatoire par téléphone .

à la centrale hydro-électrique BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to EDF Odyssélec in Campan!

Located close to Bagnères-de-Bigorre, the tour of the Campan hydroelectric power station is a fun and educational way to learn about hydroelectricity, with an emphasis on safety downstream of the facilities.

L’événement Visite de la centrale Hydro-électrique EDF – ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN Beaudéan a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65