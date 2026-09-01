Visite de la centrale Hydro-électrique EDF – ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN à la centrale hydro-électrique Beaudéan
samedi 19 septembre 2026 · à la centrale hydro-électrique · Beaudéan
Informations pratiques
Beaudéan
Visite de la centrale Hydro-électrique EDF – ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN
à la centrale hydro-électrique BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Bienvenue à l’espace EDF Odyssélec de Campan !
Situé à proximité de Bagnères-de-Bigorre, le circuit de visite de la centrale hydroélectrique de Campan permet d’appréhender l’hydroélectricité de façon ludique et pédagogique, en mettant l’accent sur la sécurité à l’aval des ouvrages.
Visite d’une heure :
• L’activité hydraulique dans la vallée
Depuis plus de 70 ans, la “cueillette de l’eau” permet d’alimenter les centrales hydroélectriques. Découvrez une aventure technique et humaine, au cœur des montagnes.
• Fonctionnement de l’hydroélectricité
Grâce à une maquette animée, suivez les différentes étapes de production d’énergie. Une démonstration interactive et ludique, idéale pour petits et grands !
• Salle des machines et salle des commandes
En fin de visite, entrez dans les coulisses de la centrale : turbines, tableaux de commande… Un univers fascinant rarement ouvert au public !
Gratuit. 19 places par créneau de visite. Chaussures fermées obligatoires. Réservation obligatoire par téléphone .
à la centrale hydro-électrique BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67
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English :
Welcome to EDF Odyssélec in Campan!
Located close to Bagnères-de-Bigorre, the tour of the Campan hydroelectric power station is a fun and educational way to learn about hydroelectricity, with an emphasis on safety downstream of the facilities.
L’événement Visite de la centrale Hydro-électrique EDF – ESPACE ODYSSELEC DE CAMPAN Beaudéan a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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