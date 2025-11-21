Visite de la centrale hydroélectrique de Bollène Barrage de Donzère-Mondragon – Bollène Bollène

Visite de la centrale hydroélectrique de Bollène Vendredi 21 novembre, 13h30 Barrage de Donzère-Mondragon – Bollène Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T13:30:00+01:00 – 2025-11-21T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-21T13:30:00+01:00 – 2025-11-21T15:30:00+01:00

En partenariat avec les circuits de l’énergie (CNR), la mission locale et Territoire d’industrie, organisation d’une isite de la centrale hydroélectrique de Bollène par les jeunes de la mission locale Centre-Ardèche.

Seront présenté l’ensemble des énergies renouvelables et les métiers qui y sont liés, le site étant équipés en plus de la centrale hydroélectrique d’installation photovoltaïque et éolien

Barrage de Donzère-Mondragon – Bollène 1130 Prom. Léon Perrier, 84500 Bollène Bollène 84500 La Planchette Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite de la centrale hydroélectrique de Bollène par les jeunes de la mission locale Centre-Ardèche barrage hydroélectricité