Visite de la centrale hydroélectrique de Cusset, Centrale hydroélectrique de Cusset, Villeurbanne

Informations pratiques

Visite de la centrale hydroélectrique de Cusset 19 et 20 septembre Centrale hydroélectrique de Cusset Rhône

Bonne forme physique requise. Pièce d’identité en cours de validité obligatoire. Port obligatoire de vêtements couvrants (manches longues et pantalon) et de chaussures plates et fermées. Photographies et sacs volumineux interdits. Animaux interdits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les visites durent en moyenne 1h30. Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, voici les créneaux possibles :

Le matin :

Le premier créneau est à 10h jusqu’a 11h30;

Le deuxième créneau est à 11h jusqu’à 12h30;

L’après-midi :

Le premier créneau est à 14h jusqu’a 15h30;

Le deuxième créneau est à 15h jusqu’à 16h30;

Le dernier créneau est à 16h jusqu’à 17h30;

Centrale hydroélectrique de Cusset 85 Rue de Pierrefrite, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Bonnevay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/404/events »}] A la fin du XIXe siècle, la centrale de Cusset a été l’un des plus importants ouvrages hydroélectriques au monde. Elle a été mise en service en 1899 après 5 années de travaux étendus sur 19 km. L’usine hydroélectrique de Cusset est alors la plus puissante d’Europe, et son canal d’amenée le plus d’Europe également.

Sa construction marque un tournant décisif dans l’histoire de la production d’électricité en France, préfigurant les autres aménagements réalisés ensuite sur le Rhône. Sa conception a été pensée non seulement en réponse aux besoins du moment – modernisation de l’industrie de la soie, apparition de l’éclairage urbain et du tramway – mais aussi pour répondre à un besoin d’énergie dont la pénurie aurait pénalisé le développement de l’industrie.

Les visites durent en moyenne 1h30. Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, voici les créneaux possibles :

©EDF-Xavier_Popy