Visite de la centrale hydroélectrique de Montpezat Centrale hydroélectrique EDF Champagne

Visite de la centrale hydroélectrique de Montpezat Centrale hydroélectrique EDF Champagne samedi 20 septembre 2025.

Visite de la centrale hydroélectrique de Montpezat Samedi 20 septembre, 10h00, 13h00 Centrale hydroélectrique EDF Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

La visite débute par un accueil où une présentation introductive explique les principes de l’hydroélectricité et l’importance du site. Ensuite, les participants descendent au cœur de la centrale, situées à 90 mètres sous terre, à travers un parcours sécurisé comprenant escaliers et galeries souterraines. Tout au long du trajet, un guide expert détaille le fonctionnement des installations, les techniques utilisées pour capter et transformer l’énergie de l’eau, ainsi que les enjeux écologiques liés à la gestion des ressources hydrauliques. La visite se termine par un temps d’échange où chacun peut poser ses questions et approfondir ses connaissances.

Âge minimum : 12 ans.

Réservation : obligatoire, à effectuer au moins 48 heures à l’avance.

Documents requis : pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) et Parcours Prévention Santé (PPS) valide, à remplir sur https://pps.athle.fr/

.

Conditions physiques : bonne condition physique requise, car la visite implique environ 400 à 450 marches d’escalier et 900 mètres de randonnée avec un dénivelé de 100 mètres.

Tenue vestimentaire : chaussures plates et fermées, vêtements couvrants obligatoires.

Centrale hydroélectrique EDF Champagne, 07560 Montpezat-sous-Bauzon Champagne 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 66 46 87 30 [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 36 46 26 »}] [{« link »: « https://pps.athle.fr/ »}] La centrale hydroélectrique de Montpezat, en service depuis 1954, est située à 90 mètres sous terre. Elle produit une énergie renouvelable grâce à un réseau de barrages et galeries souterraines, contribuant à la transition énergétique et à la protection de la rivière Ardèche.

La visite débute par un accueil où une présentation introductive explique les principes de l’hydroélectricité et l’importance du site. Ensuite, les participants descendent au cœur de la centrale, à à…

EDF