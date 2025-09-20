Visite de la centrale hydroélectrique de Pied-de-Borne Centrale de Pied-de-Borne, EDF Hydro Chassezac Pied-de-Borne

Visite de la centrale hydroélectrique de Pied-de-Borne Centrale de Pied-de-Borne, EDF Hydro Chassezac Pied-de-Borne samedi 20 septembre 2025.

Visite de la centrale hydroélectrique de Pied-de-Borne Samedi 20 septembre, 10h00 Centrale de Pied-de-Borne, EDF Hydro Chassezac Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

La visite commence par une introduction sur le rôle de l’hydroélectricité dans la production d’énergie renouvelable. Le guide détaille les aspects techniques tout en soulignant les enjeux environnementaux liés à la gestion des ressources naturelles. La visite se conclut par un moment d’échanges et de questions-réponses avec le groupe.

Centrale de Pied-de-Borne, EDF Hydro Chassezac 48800 Pied-de-Borne Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 46 87 30 »}] L’usine hydroélectrique de Pied de Borne est une installation qui exploite la force de l’eau pour produire une énergie propre et renouvelable. Située dans un cadre naturel préservé, elle fait partie du patrimoine industriel local. L’usine utilise une technologie moderne pour transformer le courant des rivières en électricité, contribuant ainsi à la transition énergétique. Des visites guidées sont proposées pour découvrir son fonctionnement, son histoire, ainsi que les enjeux environnementaux associés à la production hydroélectrique. Âge minimum : 10 ans.

Conditions physiques : La visite implique environ 400 à 450 marches d’escalier et 900 mètres de randonnée avec un dénivelé de 100 mètres.

Tenue vestimentaire : Chaussures plates et fermées (type baskets ou chaussures de randonnée) obligatoires.

La visite commence par une introduction sur le rôle de l’hydroélectricité dans la production d’énergie renouvelable. Le guide détaille les aspects techniques tout en soulignant les enjeux liés à la…

EDF