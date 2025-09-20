Visite de la centrale hydroélectrique de Pied-de-Borne Centrale de Pied-de-Borne Pied-de-Borne

Visite de la centrale hydroélectrique de Pied-de-Borne Centrale de Pied-de-Borne Pied-de-Borne samedi 20 septembre 2025.

Visite de la centrale hydroélectrique de Pied-de-Borne Samedi 20 septembre, 09h30 Centrale de Pied-de-Borne Lozère

Les visites sont gratuites mais sur inscription obligatoire et réservées aux personnes de plus de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T16:+

Lors de cet événement, les participants découvrent le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique à travers une visite guidée et des explications accessibles à tous. Le parcours met en lumière le rôle de l’énergie hydraulique dans la production d’électricité renouvelable ainsi que son importance pour la gestion des rivières et de leur écosystème. Des intervenants présentent également les enjeux liés au changement climatique et à la préservation de l’eau, tout en invitant à l’échange et aux questions.

Centrale de Pied-de-Borne pied de borne 48800 Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie 04 66 46 87 30 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 46 87 30 »}] La centrale hydroélectrique de Pied-de-Borne, construite dans les années 1960 et exploitée par EDF, fait partie du complexe du Chassezac alimenté par plusieurs lacs de montagne. Elle produit une électricité 100% renouvelable et joue un rôle essentiel dans le maintien du débit des rivières en période de basses eaux. Possibilité de stationnement à proximité du site.

Lors de cet événement, les participants découvrent le fonctionnement d’une centrale hydroélectrique à travers une visite guidée et des explications accessibles à tous. Le parcours met en lumière le à…

© EDF