Visite de la centrale hydroélectrique de Versilhac Centrale de Versilhac Yssingeaux

Visite de la centrale hydroélectrique de Versilhac Centrale de Versilhac Yssingeaux samedi 20 septembre 2025.

Visite de la centrale hydroélectrique de Versilhac Samedi 20 septembre, 09h30 Centrale de Versilhac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Au cours de cette visite guidée, les participants seront invités à plonger au cœur du fonctionnement d’une centrale hydroélectrique. À travers des explications claires et accessibles, vous comprendrez comment l’énergie de l’eau est transformée en électricité. La visite met également en lumière les enjeux environnementaux et l’histoire du site. Un temps d’échange en fin de parcours permettra de poser vos questions au guide.

Centrale de Versilhac Suc des Arnas, 43200 Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 59 10 76 »}] Découvrez la centrale hydroélectrique de Versilhac, un site emblématique d’Yssingeaux qui transforme la force de l’eau en énergie verte depuis 1948. Une immersion au cœur de la production d’électricité renouvelable ! Port d’une pièce d’identité (photocopie ou original)

Âge minimum 8 ans + accompagnement des mineurs

Tenue recommandée : chaussures fermées, vêtements couvrants

Conditions de santé : vertige, claustrophobie, difficultés motrices, femme enceinte, etc.

Au cours de cette visite guidée, les participants seront invités à plonger au cœur du fonctionnement d’une centrale hydroélectrique. À travers des explications claires et accessibles, vous comment de…

EDF SA