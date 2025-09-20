Visite de la centrale nucléaire EDF de Golfech ! Centrale nucléaire EDF de Golfech Golfech

Visite de la centrale nucléaire EDF de Golfech ! Centrale nucléaire EDF de Golfech Golfech samedi 20 septembre 2025.

Visite de la centrale nucléaire EDF de Golfech ! 20 et 21 septembre Centrale nucléaire EDF de Golfech Tarn-et-Garonne

Entrées gratuites. A partir de 12 ans. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⚡ Visite exceptionnelle de la centrale nucléaire de Golfech

Les 20 et 21 septembre – 250 places disponibles

⏱️ 16 créneaux de visite – Durée : 2h30 par créneau

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez plonger au cœur des installations de la centrale nucléaire de Golfech !

D’où vient l’électricité que nous utilisons chaque jour ?

Comment fonctionne une centrale nucléaire ?

À quoi servent les grandes tours aéro-réfrigérantes ?

Autant de questions auxquelles un guide conférencier répondra lors d’une visite pédagogique et immersive, incluant une introduction sur le patrimoine architectural du site.

Casque et chaussures de sécurité fournis gratuitement par l’Espace EDF Odysselec.

Une expérience rare pour découvrir les rouages de la production d’électricité !

Centrale nucléaire EDF de Golfech 82400 Golfech Golfech 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 34 39 42 03 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/745/events/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/745/events/1569/animations »}] L’espace découverte de la centrale EDF de Golfech est un centre d’information pour le public. D’où provient l’énergie électrique ? Quel est le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire et hydraulique ? À quoi servent les grandes tours aéroréfrigérantes ?

Apprenez en vous amusant en venant à l’Espace découverte EDF de Golfech !

⚡ Visite exceptionnelle de la centrale nucléaire de Golfech

© Centrale nucléaire EDF de Golfech