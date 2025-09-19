Visite de la centrale solaire Lassalle – Albioma Solaire Antilles Centrale Solaire Lassalle – Albioma Solaire Antilles Sainte-Marie

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2025, Albioma ouvre ses portes au public scolaire.

La visite de l’une de ses centrales solaires, centrale Lassalle, permettra aux élèves de découvrir le fonctionnement d’une installation solaire, d’en apprendre davantage sur les énergies renouvelables et sur les enjeux de la transition énergétique.

Centrale Solaire Lassalle – Albioma Solaire Antilles 97230 Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596380310 https://www.albioma.com/ [{« type »: « email », « value »: « bonjour@caraibesfactory.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690205404 »}] Depuis 2010, la centrale solaire de Lassalle produit de l’électricité renouvelable en Martinique, territoire non connecté aux réseaux continentaux.

Située sur la côte Atlantique nord de la Martinique, la centrale solaire de Lassalle est implantée sur un terrain de 8 hectares sur lequel se déploient 53 382 panneaux photovoltaïques. Elle a été mise en service en décembre 2010 et possède une puissance installée de 4 MWc. Pour accéder au site, les visiteurs devront marcher sur une distance

d’environ 300 m avec une légère pente.

