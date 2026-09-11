Visite de la Chambre régionale des comptes, Chambre Régionale des Comptes PACA, Marseille

Informations pratiques

Visite de la Chambre régionale des comptes Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Chambre Régionale des Comptes PACA Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Présentation du bâtiment, de son architecture et des missions de la juridiction, visites conduites par les équipes de la chambre régionale des comptes, parcours photo, animation jeune public

Chambre Régionale des Comptes PACA 17 traverse de Pomègues 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentation du bâtiment, de son architecture et des missions de la juridiction, visites conduites par les équipes de la chambre régionale des comptes, parcours photo, animation jeune public

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