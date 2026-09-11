Visite de la Chambre régionale des comptes, Chambre Régionale des Comptes PACA, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Chambre Régionale des Comptes PACA · Marseille
Informations pratiques
Visite de la Chambre régionale des comptes Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Chambre Régionale des Comptes PACA Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Présentation du bâtiment, de son architecture et des missions de la juridiction, visites conduites par les équipes de la chambre régionale des comptes, parcours photo, animation jeune public
Chambre Régionale des Comptes PACA 17 traverse de Pomègues 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Présentation du bâtiment, de son architecture et des missions de la juridiction, visites conduites par les équipes de la chambre régionale des comptes, parcours photo, animation jeune public
© CRC PACA
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