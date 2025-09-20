Visite de la Chambre régionale des comptes Grand Est Chambre régionale des Comptes Grand Est Metz

Visite de la Chambre régionale des comptes Grand Est 20 et 21 septembre Chambre régionale des Comptes Grand Est Moselle

Le dimanche 21 septembre, des moments musicaux (à 11 h, 14 h et 17 h) seront proposés par des étudiants de l’École supérieure d’art de Lorraine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les visiteurs pourront rencontrer le personnel de la Chambre régionale des comptes, tout en découvrant les bâtiments et le jardin.

Le circuit de visite, libre mais fléché, permet d’échanger avec les équipes sur les missions, les contrôles et les métiers de l’institution.

Chambre régionale des Comptes Grand Est 3-5 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est Le bâtiment abritant la salle d’audience de la Chambre régionale des comptes de la région Grand Est est l’ancien logis du gouverneur de la citadelle de Metz (documents fournis par le service des archives départementales). L’emprise de la Chambre régionale des comptes Grand Est offre une vue sur le pignon de Saint-Pierre-aux-Nonnains, inaccessible depuis la rue.

