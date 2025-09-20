Visite de la chapelle Chapelle des Franciscaines Saint-Germain-en-Laye

Visite de la chapelle Chapelle des Franciscaines Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Visite de la chapelle 20 et 21 septembre Chapelle des Franciscaines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de la chapelle des Franciscaines qui contient deux œuvres de Maurice Denis (tabernacle et plaque funéraire du chanoine Besse) ainsi qu’une riche histoire liée à la chorale des Franciscaines (1903-1924) et à son organiste saint-germanois, le célèbre Albert Alain, père de Jehan et Marie-Claire Alain.

Chapelle des Franciscaines 89 avenue du Maréchal-Foch 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite libre