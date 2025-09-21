Visite de la chapelle Chapelle Notre-Dame-de-Becquerel Le Bono

Visite libre ou commentée, selon votre choix.

Des jeux de découverte pour les enfants sont à disposition.

La chapelle Notre-Dame de Béquerel se situe sur la paroisse de Plougoumelen mais elle appartient à la commune du Bono. Sa reconstruction date du XVIème siècle.

Son autel se situe au-dessus de la source réputée pour soigner les maux (et mots?) de bouche.

Les deux navires de procession représentent des vaisseaux de premier rang de ligne de l’époque Restauration, derniers exemplaires de la marine militaire à voiles. La chapelle abrite également des ex-voto, comme des couronnes de mariées, déposés en guise de remerciements.

En effet, on venait y prier Notre-Dame pour avoir des nouvelles de parents éloignés géographiquement mais aussi pour les marins ou encore pour retrouver le corps des péris en mer.

Sa grande fenêtre du choeur de la fin du XIVème est également intéressante. Elle représente les litanies de la Vierge.

A noter, ses sablières amusantes qui représentent les émotions négatives qui habitent l’homme.

Chapelle Notre-Dame-de-Becquerel Notre-Dame de Becquerel, 56400, Le Bono Le Bono 56400 Morbihan Bretagne

Les historiens situent la construction du chœur et du transept Nord de la chapelle Notre Dame de Becquerel dédiée à la vierge Marie, au Moyen Âge tardif, peu après la fin de la guerre de cent ans (1453), dans la seconde moitié du XVème siècle. Parking à 200 mètres à pied de la chapelle. Accès par la rue Notre-Dame de Béquerel à Plougoumelen.

G. Masson