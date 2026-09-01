Visite de la chapelle de Brotz Le Bourg L’Hôme-Chamondot
samedi 19 septembre 2026 · Le Bourg · L'Hôme-Chamondot
Informations pratiques
L’Hôme-Chamondot
Visite de la chapelle de Brotz
Le Bourg Chapelle Notre-Dame de Brotz L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Chapelle paroissiale de l’ancienne paroisse de Brotz, qui fût absorbée en 1812 par la commune voisine de l’Hôme-Chamondot. L’ouverture permet de découvrir les extérieurs et les intérieurs de l’ancienne église Notre Dame de Bortz, avec le début des travaux de restauration entrepris (restitution du sol d’origine avec anciennes tomettes en terre cuite sur 65 m2 environ).
Découverte des extérieurs de la chapelle Notre Dame de Brotz en cours de restauration avec commentaires. .
Le Bourg Chapelle Notre-Dame de Brotz L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23 eric-leys@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la chapelle de Brotz
L’événement Visite de la chapelle de Brotz L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à L'Hôme-Chamondot (Orne)
- Exposition de photographies, Église Saint-Martin, L’Hôme-Chamondot 19 septembre 2026
- Visite guidée des extérieurs de la chapelle, Chapelle de Brotz, L’Hôme-Chamondot 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église saint Martin Le bourg L’Hôme-Chamondot 19 septembre 2026
- Visite guidée de la briqueterie des Chauffetières, Briqueterie / tuilerie des Chauffetieres, L’Hôme-Chamondot 20 septembre 2026
- JEP Briqueterie des Chauffetières RN 12 L’Hôme-Chamondot 20 septembre 2026