Visite de la chapelle de Brotz Le Bourg L’Hôme-Chamondot

Informations pratiques

L’Hôme-Chamondot

Visite de la chapelle de Brotz

Le Bourg Chapelle Notre-Dame de Brotz L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Chapelle paroissiale de l’ancienne paroisse de Brotz, qui fût absorbée en 1812 par la commune voisine de l’Hôme-Chamondot. L’ouverture permet de découvrir les extérieurs et les intérieurs de l’ancienne église Notre Dame de Bortz, avec le début des travaux de restauration entrepris (restitution du sol d’origine avec anciennes tomettes en terre cuite sur 65 m2 environ).

Découverte des extérieurs de la chapelle Notre Dame de Brotz en cours de restauration avec commentaires. .

Le Bourg Chapelle Notre-Dame de Brotz L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23 eric-leys@wanadoo.fr

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English : Visite de la chapelle de Brotz

L’événement Visite de la chapelle de Brotz L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche