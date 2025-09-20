Visite de la chapelle de Chagneux 2 Berieux, 42800 Saint-Joseph HJ78+F7 Saint-Joseph Saint-Joseph

Visite de la chapelle de Chagneux 20 et 21 septembre 2 Berieux, 42800 Saint-Joseph HJ78+F7 Saint-Joseph Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

1884 Les habitants de la commune récemment créée (1867) décident d’élever une statue de Notre Dame de Lourdes sur le crêt de Chagneux.

1889 Devant le montant de la souscription (8000 francs) il est décidé de construire une chapelle. La cloche fut même offerte par la famille DEFLACIEUX de Bissieux.

1957 La foudre endommage le clocheton qui menaçe de s’éffondrer.

1984 Création de l’association »Pour la sauvegarde de la Chapelle de Chagneux »

Sous la présidence de Mr Henri DEPLAUDE une souscription auprès des habitants permet de restaurer la chapelle. C’est une somme de plus de 140.000 francs de travaux qui a été engagée, entièrement financée par des dons.

1986 L’association se rend propriétaire de la chapelle qui, à l’origine, avait été construite sur un terrain privé.

Aujourd’hui cette association, à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 continue de gérer et d’entretenir l’édifice et ses espaces extérieurs que nous ont transmis nos anciens.

2021 Rénovation de l’intérieur de la chapelle grâce aux dons des habitants et le mécénat de plusieurs entreprises.

2022 Création d’un évenement : La fête des lumières le 8 décembre.

Depuis 3 ans, soirée sur le thème de la lumière.

2 Berieux, 42800 Saint-Joseph HJ78+F7 Saint-Joseph 2 Berieux, 42800 Saint-Joseph Saint-Joseph 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0761097771 https://commune-saint-joseph.fr

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=1FtrsZMQI6Q »}] De style néo-gothique, la chapelle fut érigée en 1889 suite aux apparitions de Lourdes.

De la colline de Chagneux où elle s’élève, l’oeil embrasse un panorama à 360°, Monts du Lyonnais, Mont Pilat et par temps clair, jusqu’au Mont Blanc. Des recherches entreprises dans les années 90 laissent apparaître sur ce site des indices d’une occupation médiévale (sanctuaire chrétien et probablement habitations humaines dans le haut Moyen Âge. Parking dans un pré, marche 5 minutes.

Pas de toilettes, ni eau.

