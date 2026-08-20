Visite de la chapelle de Dun, Montagne de Dun, Saint-Racho

Informations pratiques

Visite de la chapelle de Dun 18 – 20 septembre Montagne de Dun Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la chapelle de Dun, à 708 m d’altitude. Cette chapelle néo-romane a été reconstruite à la fin du XIXe siècle sur les ruines de l’église d’une ancienne forteresse. Le site offre un point de vue remarquable n’hésitez pas à venir le découvrir !

Montagne de Dun Montagne de Dun, 71800 Saint-Racho Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 07 70 46 93 Parking à proximité (200 m).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement la chapelle de Dun, à 708 m d’altitude. Cette chapelle néo-romane a été reconstruite à la fin du XIXe siècle sur les ruines de…

© René Dufoux