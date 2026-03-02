VISITE DE LA CHAPELLE DE JUHÈGUES Chemin de Juhègues Torreilles

VISITE DE LA CHAPELLE DE JUHÈGUES

Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-01 2026-09-01

Le joyau de la commune ! Un petit chemin à l’orée du village vous guidera vers ce lieu particulier qui vous marquera. Composé d’une chapelle dédiée à la vierge, d’un ermitage, d’une enceinte et de bâtiments annexes, ce site s’étend sur plusieurs hectares et a été magnifiquement restauré par la commune ces dernières années.

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Chemin de Juhègues Chapelle de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

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English :

The jewel of the village! A small path at the edge of the village will guide you to this special place. Comprising a chapel dedicated to the Virgin Mary, a hermitage, an enclosure and outbuildings, the site extends over several hectares and has been magnificently restored by the commune in recent years.

L’événement VISITE DE LA CHAPELLE DE JUHÈGUES Torreilles a été mis à jour le 2026-03-16 par BIT DE TORREILLES