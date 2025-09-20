Visite de la chapelle de Jurieux Chapelle sainte Brigitte Sainte-Croix-en-Jarez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Habituellement fermée au public, la chapelle de Jurieux ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Charmante chapelle romane du XIIe siècle, au surnom mystérieux de « chapelle des fous », elle accueillait les dévotions des habitants des hameaux de Sainte-Croix-en-Jarez jusqu’à la Révolution. Elle a alors été supplantée dans ce rôle par l’église de l’ancien monastère situé à proximité.

Profitez de votre passage à Sainte-Croix-en-Jarez pour visiter ces deux perles du patrimoine ligérien : la chapelle de Jurieux et l’ancienne Chartreuse !

Chapelle sainte Brigitte Chemin de la chapelle, 42800 Jurieux Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://chartreuse-saintecroixenjarez.com/ Placée sous le patronage de sainte Brigitte, et connue comme la « chapelle des fous », cet édifice roman du XIIe siècle servait de lieu de culte aux habitants des hameaux de Sainte-Croix-en-Jarez jusqu’à la Révolution. Elle a alors été supplantée par l’église de l’ancienne chartreuse après le départ des moines. À admirer de l’extérieur, la chapelle n’est ouverte qu’en de rares occasions dans l’année.

