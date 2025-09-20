Visite de la chapelle de Kerlénat Chapelle Notre-Dame de Grâce de Kerlenat Locmalo

Visite de la chapelle de Kerlénat Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Chapelle Notre-Dame de Grâce de Kerlenat Morbihan

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La chapelle Notre-Dame de Grâce à Kerlénat conserve des sablières sculptées dont les motifs très variés et animés ont été source d’inspiration pour de nombreux sculpteurs au 16e siècle.

Chapelle Notre-Dame de Grâce de Kerlenat Lesmaëc, 56160 Locmalo, France Locmalo 56160 Morbihan Bretagne Chapelle du XVIe siècle, agrandie vers 1540. Plan en croix latine. Choeur peu saillant et chevet avec adjonction d’une sacristie. Le mur pignon de la face ouest est surmonté d’un clocheton ajouré en plein cintre, percé au centre d’une porte également en plein cintre, à ébrasement mouluré.

Michel Langle