Visite de la Chapelle de Kernitron Chapelle Notre-Dame de Kernitron Lanmeur

Visite de la Chapelle de Kernitron 20 et 21 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Située dans un cadre agréable près du parc, ancien prieuré, la chapelle de pèlerinage a été construite au XIIème siècle par les moines bénédictins dépendant de Saint-Jacut.

De l’édifice roman ne subsistent que la nef et le transept. Le porche sud est surmonté d’un gable et orné d’un tympan représentant le Chrsit en majesté entouré des symboles des quatre évangélistes.

Chapelle Notre-Dame de Kernitron 317 Rue de Kernitron, 29620 Lanmeur, France Lanmeur 29620 Finistère Bretagne Chapelle de pèlerinage, église de l'ancien prieuré de Kernitron. La nef romane est la partie la plus ancienne. La façade ouest comprend un petit porche et une fenêtre à rose flamboyante. Le porche sud est surmonté d'un gâble et orné d'un tympan représentant le Christ en majesté entouré des symboles des quatre Evangélistes. La croisée du transept est surmontée d'un clocher carré, avec lucarnes et pinacles d'angle. Une tourelle d'escalier ronde le flanque. La nef est couverte d'une voûte en berceau en bois peint, et est divisée par six colonnes aux chapiteaux et entraits à décor géométrique et floral. Le carré du transept est formé de quatre grandes arcades brisées et outrepassées, retombant vers la nef et du côté sud sur d'épais massifs ronds.

