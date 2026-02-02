Visite de la Chapelle de la course landaise et des arènes de Bostens

Bascons Landes

2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Venez découvrir avec deux passionnés de la course landaise, Mme Lauron et M. Gimenez, la chapelle Notre Dame de la course landaise

et les arènes du quartier de Bostens à Bascons. La chapelle, construite en pierres coquillières, abrite la statue de Notre Dame de la course

landaise. Elle est désormais le lieu de pèlerinage des coursayres (amateurs de course landaise), le jour de l’Ascension.

Le village de Bascons renferme une spécificité unique dans les Landes. Deux arènes aux histoires et apparences bien distinctes y

coexistent. Vous partirez à la découverte des arènes de Bostens, plus vieilles arènes en bois. .

Bascons 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine

