visite de la Chapelle de la Croix glorieuse 25 rue du Gouvernement, 02100 Saint-Quentin

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les Filles de la Croix s’installent à Saint-Quentin en 1672 pour éduquer les jeunes filles. Leur école évolue rue du Gouvernement dès 1840, qui devient l’Institut de La Croix et dans laquelle elles « continuent à tenir un externat gratuit ». La chapelle attenante, bénie en 1841, devient en 1975 une bibliothèque, puis est restaurée et rebénie en 2025 sous le nom de « Chapelle de la Croix Glorieuse ».

Journées européennes du patrimoine 2025

Association ST Jean La Croix