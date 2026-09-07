Visite de la chapelle de la Madeleine, Chapelle de la Madeleine, Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Madeleine · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Visite de la chapelle de la Madeleine 19 et 20 septembre Chapelle de la Madeleine Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Unique témoin dans l’Ain de l’architecture religieuse et de la décoration des années 1930, la chapelle Sainte-Madeleine présente un décor art déco. Labellisée « Patrimoine du XXe siècle », elle est inscrite au titre des monuments historiques.
• Livret-jeu pour les familles
• Visite libre du parc et de la chapelle
Chapelle de la Madeleine 43 boulevard Paul Bert, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 46 00 L’hospice Sainte-Madeleine, installé dans les faubourgs de la ville de Bourg en 1826 pour accueillir 150 malades, possède dès 1828 une première chapelle, remplacée par celle bénite par Mgr Devie en 1839. Ce n’est qu’en 1933 que Mère Ambroise donne l’autorisation d’édifier l’actuelle chapelle plus belle et plus vaste, intégrée dans les bâtiments de leur Communauté.
Unique témoin dans l’Ain de l’architecture religieuse et de la décoration des années 1930, la chapelle Sainte-Madeleine présente un décor art déco. Labellisée « Patrimoine du XXe siècle », elle est au …
© Ville de Bourg-en-Bresse
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