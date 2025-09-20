Visite de la chapelle de la Madeleine Chapelle de la Madeleine Bourg-en-Bresse

Visite de la chapelle de la Madeleine Chapelle de la Madeleine Bourg-en-Bresse samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Unique témoin dans l’Ain de l’architecture religieuse et de la décoration des années 1930, la chapelle Sainte-Madeleine présente un décor art déco. Labellisée « Patrimoine du XXe siècle », elle est inscrite au titre des monuments historiques.

• Visite express: pour découvrir la chapelle en 30 min (départs réguliers dès 14h30)

• Livret-jeu pour les familles

• Visite libre du parc et de la chapelle

Chapelle de la Madeleine 43 boulevard Paul Bert, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 46 00 L’hospice Sainte-Madeleine, installé dans les faubourgs de la ville de Bourg en 1826 pour accueillir 150 malades, possède dès 1828 une première chapelle, remplacée par celle bénite par Mgr Devie en 1839. Ce n’est qu’en 1933 que Mère Ambroise donne l’autorisation d’édifier l’actuelle chapelle plus belle et plus vaste, intégrée dans les bâtiments de leur Communauté.

