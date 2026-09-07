Visite de La Chapelle de la Trinité à Callas, Chapelle de la Trinité, Callas, Callas

Informations pratiques

Visite de La Chapelle de la Trinité à Callas 19 et 20 septembre Chapelle de la Trinité, Callas Var

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite commentée du monument antique, médiéval et moderne en cours d’étude, avec Thomas Navarro (Inrap, CAV, La3M-UMR7298 CNRS-AMU)

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre

Renseignements sur les horaires et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr

Chapelle de la Trinité, Callas RD562, chemin des Clots, 83 830 CALLAS Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 83 70 http://centrearcheologiqueduvar.com https://www.facebook.com/centrearcheologiqueduvar/ [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] Visite commentée de la chapelle médiévale et moderne, construite sur un monument antique.

Présentation du site et des recherches, discussion libre avec Thomas Navarro, archéologue à l’Inrap, responsable des recherches (CAV – La3M CNRS-AMU).

Thèmes : Archéologie, Patrimoine, Découverte, Médiation, Culture, Architecture

Chronologie : Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes

Par le Centre archéologique du Var

avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives Stationnement gratuit

Visite commentée du monument antique, médiéval et moderne en cours d’étude, avec Thomas Navarro (Inrap, CAV, La3M-UMR7298 CNRS-AMU)

©centrearcheologiqueduvar