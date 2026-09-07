Visite de La Chapelle de la Trinité à Callas, Chapelle de la Trinité, Callas, Callas
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Trinité, Callas · Callas
Informations pratiques
Visite de La Chapelle de la Trinité à Callas 19 et 20 septembre Chapelle de la Trinité, Callas Var
20 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite commentée du monument antique, médiéval et moderne en cours d’étude, avec Thomas Navarro (Inrap, CAV, La3M-UMR7298 CNRS-AMU)
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre
Renseignements sur les horaires et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr
Chapelle de la Trinité, Callas RD562, chemin des Clots, 83 830 CALLAS Callas 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 83 70 http://centrearcheologiqueduvar.com https://www.facebook.com/centrearcheologiqueduvar/ [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] Visite commentée de la chapelle médiévale et moderne, construite sur un monument antique.
Présentation du site et des recherches, discussion libre avec Thomas Navarro, archéologue à l’Inrap, responsable des recherches (CAV – La3M CNRS-AMU).
Thèmes : Archéologie, Patrimoine, Découverte, Médiation, Culture, Architecture
Chronologie : Antiquité, Moyen Âge, Temps modernes
Par le Centre archéologique du Var
avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives Stationnement gratuit
Visite commentée du monument antique, médiéval et moderne en cours d’étude, avec Thomas Navarro (Inrap, CAV, La3M-UMR7298 CNRS-AMU)
©centrearcheologiqueduvar